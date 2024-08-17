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فنون ومشاهير

خلافات بشأن بطلة مسلسل "ايزيل".. بعد رفض سيرين عبد النور وانسحاب ريتا حايك هل تكون هذه الممثلة اللبنانية البديلة؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 00:17
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في اليوم الأول من التصوير، انسحبت الممثلة اللبنانية ريتا حايك من بطولة مسلسل "ايزيل".

وكشفت "نواعم" ان ريتا فوجئت بمخرجة بدل المخرج الذي تم الاتفاق معه بشأن التعاون، وأن الاجواء العامة المحيطة بالعمل كانت غير مريحة، فقررت العودة إلى لبنان.
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وعُلم أيضاً أن الامور القانونية التي تعقب مثل هذا القرار تتخذ منحى تفاهم بين الطرفين، فلا الشركة تجد من داع للاتجاه القانوني، بحيث أعادت حايك المبلغ المالي الذي تقاضته مقابل أجرها، وسوّيت الأمور بدون تبعات أو مشاكل.

وكان الممثل السوري مكسيم خليل  رفض  التوقيع على دور في ايزيل كون الدور لا يتناسب مع قدراته واستعيض عنه بالنجم سامر المصري، على أن يجسّد دور الصديق الثالث لإيزيل الممثل محمد الاحمد.

وبعد انسحاب ريتا حايك، عُلم أن الشركة حاولت الاتصال بالنجمة سيرين عبد النور التي عُرض عليها الدور بداية ورفضته، بسبب اختلاف النظر مع شركة الانتاج وهي ترفض تماماً مثل هذه التجارب.

ويُحكى في اسطنبول عن ترشيح الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان لتكون البطلة، لكن الرفض يأتي من خلال فريق الممثلين الذين يشكّكون في قدراتها أو لا يتمنّون أن تصل أبي كنعان لهذه الأحقيّة.

في حين تحدّثت معلومات عن ترشيح المنتجين لممثلة سورية يليق بها العمل وجرأته.(نواعم)

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