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فنون ومشاهير

بعد إسقاط الجنسية عنه.. فنان يحرق جواز سفره على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2024 | 00:44
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قررت السلطات المختصة في مصر إسقاط الجنسية عن المخرج وائل الصديقي، وفق ما أعلنت الجريدة الرسمية في البلاد، لافتةً إلى أن السبب هو حصوله على جنسية أخرى من دون إذن مسبق.

وجاء في قرار إسقاط الجنسية المصرية الرقم 44 لسنة 2024، إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنّسه بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن سابق.
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وردّ الصديقي بحرق جواز السفر المصري في فيديو نشره عبر حسابه في موقع "فيسبوك".
 
 
 
 
 
يُذكر أن الصديقي غير المسجل في جداول نقابة المهن السينمائية المصرية، سافر إلى الولايات المتحدة عقب إخراجه فيديو كليب "سيب إيدي" عام 2015، والذي تم تصنيفه إباحياً من بطولة رضا الفولي الشهيرة بـ"سلمى"، والتي اشتُهرت أيضاً بالأغنية المثيرة "حط إيده".

وكانت الراقصة المصرية قد حوكمت بسبب كليب "سيب إيدي"، وصدر ضدها حكم بالحبس 6 أشهر بتُهمة نشر الفسق والفجور.

وفي عام 2017، عاد وائل الصديقي إلى مصر، حيث تم اعتقاله في مطار القاهرة الدولي، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، ليغادر البلاد بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث أخرج العديد من الأعمال الفنية والأفلام الروائية القصيرة.  (لها)

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