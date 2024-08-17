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فنون ومشاهير
نجمان يعلنان فسخ الخطوبة بعد أعوام من الحب (صورة)
Lebanon 24
17-08-2024
|
12:00
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإلكترونية أن كريس مارتن، نجم فرقة كولدبلاي، وخطيبته الممثلة داكوتا جونسون قد ألغيا خطوبتهما وانفصلا نهائيًا.
ووفقًا للتقارير، اتخذ الثنائي قرارًا بالانفصال بعد سنوات عدة من العلاقة التي بدأت في عام 2017، حيث قبل مارتن الآن بأن "العلاقة قد انتهت وأن الوقت قد حان للمضي قدمًا".
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داكوتا جونسون، البالغة من العمر 34 عامًا، تم رصدها في نهاية الأسبوع الفائت في ماليبو، حيث كانت تسير مع كلبها بدون خاتم خطوبتها الزمردي. وكانت تعيش سابقًا مع كريس مارتن في نفس المدينة.
على مر السنين، شوهدت داكوتا مرارًا وهي تدعم مارتن بحضور حفلات كولدبلاي، ولكنها الآن بعيدة عنه بحوالي 6000 ميل، حيث يتواجد مارتن البالغ من العمر 47 عامًا في ميونيخ، ألمانيا، ضمن المحطة الأوروبية من جولة فرقة كولدبلاي العالمية "Music of the Spheres".
يذكر أن شائعات عن انفصال الثنائي ظهرت لفترة وجيزة في عام 2019، حيث أُشير إلى أن السبب كان خلافًا حول رغبتهما في إنجاب أطفال، لكنهما سرعان ما تصالحا وعادا معًا. (lbc)
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