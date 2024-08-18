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فنون ومشاهير

بالطبل والزمر والأرز.. شاهدوا كيف استقبلت بقرزلا العكارية ملكة جمال لبنان!

Lebanon 24
18-08-2024 | 12:09
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استقبلت بلدية بقرزلا العكارية ومجلس الرعية في البلدة بالطبل والزمر والأرز والورود، ملكة جمال لبنان ندى كوسا، بحضور رئيس البلدية حنا سمعان وكاهن الرعية الأب نعمة الله حديد والأهالي الذين رافقوها إلى كنيسة القديسة مورا وسط البلدة، حيث أقيم قداس على نية الملكة، تبعه حفل استقبال في بيت الرعية. 
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وعبّرت الملكة عن فرحها الكبير بحفاوة الاستقبال والعاطفة الكبيرة وهي محاطة بأبناء منطقتها ومسقط راس والدتها. وستزور كوسا بلدتها رحبة، حيث سينظم احتفال تكريمي مماثل لها وستلتقي الاهالي في صالة الكنيسة.
 
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