"نزل من السماء".. "الشامي" يفاجئ الجمهور بطريقة دخوله المسرح خلال حفله في بيروت! (فيديو)

احيا الفنان السوري عبد الرحمن فواز، المعروف باسم "الشامي"، حفلا غنائيًا ضخمًا في بيروت مساء السبت، حضره عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

وكان لافتا الطريقة التي اختار فيها "الشامي" دخول المسرح، حيث استعان بـ" رافعة" لتوصله الى المسرح فبدا وكأنه نزل من السماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نزوله من "السماء" الى المسرح بشكل واسع، حيث نالت الفكرة إعجاب البعض، فيما اعتبر الآخر أنها فاشلة ويحاول أن يقلّد الآخرين. وجاء التعليقات كالتالي: "شو سوقي نازل برافعة؟"، "بركي وقع شو بصير؟"، "فاشل عم تحاول تقلّد الكبار ما عم تزبط معك"...