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فنون ومشاهير

من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:47
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت كارين وهي تستمتع بالطقس الصيفي الجميل من أمام حوض السباحة داخل منزلها الفخم.

وعلقت على الصورة بالقول: "استمتعوا بيوم الأحد".
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يُذكر ان منزل كارين كناية عن فيلا مؤلفة من طابقين مع حوض سباحة في الخارج.

وتزوجت كارين عام 2000 من زميلها الممثل فادي شربل، وأنجبت ابنتين هما: ناديا (من مواليد عام 2001) ونايا (من مواليد عام 2005)، وفي عام 2022 أكدت انفصالها عنه بعد شائعات عن طلاقهما استمرت لسنوات.

عل الصعيد الدرامي، تعود كارين إلى الأعمال الدرامية بعد غياب من خلال مسلسل "نفس" الذي ستقوم بإنتاجه شركة الصباح، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025. والمسلسل من إخراج إيلي السمعان، وهو من بطولة أيضا عابد فهد ودانييلا رحمة ومعتصم النهار.

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