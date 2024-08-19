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فنون ومشاهير

أطلت بحمالة صدر: ممثلة سورية شهيرة ترقص بجرأة.. والجمهور يسأل: "وين العقيد أبو شهاب؟" (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2024 | 02:54
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بسبب رقصها في إحدى حفلات الساحل الشمالي في مصر، تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد للانتقاد من قبل جمهورها، إذ وصف البعض حركاتها بـ"الجريئة".

فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقص جومانا مراد برفقة أصدقائها على أنغام أغنية "روح" للفنان المصري مصطفى حجاج، إذ أمسكت بيد الأخير وتمايلت أمامه بنعومة وسط تصفيق المتواجدين.
 
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واختارت جومانا لإطلالتها "كروب توب" شبيهة بحمالة صدر متعددة الألوان نسَّقتها مع تنورة خضراء.

وتساءل الجمهور عن مكان العقيد أبو شهاب مما يحدث، في إشارة إلى مسلسل "باب الحارة" الذي جسدت فيه مراد دور "شريفة" زوجة العقيد، فكتب أحدهم: "وينك يا عكيد وين الرجولة". وأضاف آخر: "وين العكيد أبو شهاب؟!".(البوابة)

فنون ومشاهير

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