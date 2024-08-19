أطلت بحمالة صدر: ممثلة سورية شهيرة ترقص بجرأة.. والجمهور يسأل: "وين العقيد أبو شهاب؟" (فيديو)

بسبب رقصها في إحدى حفلات الساحل الشمالي في مصر، تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد للانتقاد من قبل جمهورها، إذ وصف البعض حركاتها بـ"الجريئة".



فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرقص جومانا مراد برفقة أصدقائها على أنغام أغنية "روح" للفنان المصري مصطفى حجاج، إذ أمسكت بيد الأخير وتمايلت أمامه بنعومة وسط تصفيق المتواجدين.

🚨#جومانا_مراد تُثير الجدل برقصها مع #مصطفى_حجاج في الساحل الشمالي !



والجمهور يسأل: وين العكيد أبو شهاب؟! 😂🤣pic.twitter.com/Qydwbgvtno — 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) August 18, 2024 Advertisement

واختارت جومانا لإطلالتها "كروب توب" شبيهة بحمالة صدر متعددة الألوان نسَّقتها مع تنورة خضراء.



وتساءل الجمهور عن مكان العقيد أبو شهاب مما يحدث، في إشارة إلى مسلسل "باب الحارة" الذي جسدت فيه مراد دور "شريفة" زوجة العقيد، فكتب أحدهم: "وينك يا عكيد وين الرجولة". وأضاف آخر: "وين العكيد أبو شهاب؟!".(البوابة)



