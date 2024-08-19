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فنون ومشاهير

"الشمس غابت"... ملحن وفنان لبنانيّ ينتقد نجوى كرم: "ما بقى موجودة" (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:45
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رأى الملحن والفنان سمير صفير أنّ نجوى كرم "غير موجودة" في إصداراتها الجديدة، وأشار إلى أنّ أعمالها هي عبارة عن ذكاء إصطناعي.
 
 
وردّاً على سؤال عن تراجع آداء نجوى كرم، أجاب صفير "الشمس غابت، فيه العمر بحدد، ويمكن فيه استهتار وبدك تضلك تتدرب مش إذا صار معك 200 ألف دولار بالبنك ملكت القلعة".
 
 
وأضاف أنّ هناك أغنيات لم تعدّ كرم تستطيع تأديتها مثلها مثل الفنان جورج وسوف أو الفنانة القديرة فيروز، وقال "فيه عمر". (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
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