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فنون ومشاهير
بعد نجاح حفلاته في لبنان.. ما رأي هاني شاكر في إمكانية حصوله على الجنسية اللبنانية؟
Lebanon 24
19-08-2024
|
15:33
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بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاته في لبنان، كشف الفنان هاني شاكر عن رأيه فيما لو عُرضت عليه الجنسية اللبنانية. وقال في تصريحات إعلامية: "حصولي على الجنسية اللبنانية شرف كبير أكيد لأن لبنان في قلبي، وده حب كبير من بداياتي".
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وعن أعماله الغنائية الجديدة، قال شاكر: "صحيح أن ليس هناك حفلات كثيرة في مصر هذه الفترة، لكنني أحضّر لـ"مهرجان الموسيقى العربية"، وستكون هناك حفلات قبل بداية المهرجان".
وكانت آخر أعمال هاني شاكر الغنائية، أغنية بعنوان "يا ويل حالي"، من كلمات راميا بدور وألحان هيثم زياد، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر كل المنصّات والتطبيقات الموسيقية، وقد ظهر فيها بـ"لوك" مختلف جداً خطف أنظار جميع مستخدمي السوشيال ميديا، وذلك تمهيداً لألبومه في موسم صيف 2024. (لها)
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