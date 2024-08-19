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فنون ومشاهير

بعد قصة حب نشأت من المسلسل.. نجما "الطائر الرفراف" يحتفلان بزفافهما (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2024 | 23:00
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احتفل نجما مسلسل "الطائر الرفراف"، بيريل بوزام وإيرسين أريجي بزفافهما الإثنين، بعد قصة حب أصبحت واقعًا بعد أن نشأت بينهما ضمن أحداث المسلسل الدرامي.
 
 
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ووثقت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لقطات من حفل زفاف العروسين، التي تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
بيريل بوزام وارسين ايجي
 
وتألقت العروس بيريل بفستان زفاف بسيط بدون أكتاف مع طرحة طويلة، وتركت شعرها منسدلًا مع قسمه من المنتصف، وأمسكت بيدها باقة زهور بيضاء.
 
 
أما العريس اريسي فقد تألق ببدلة مكونة من بنطلون باللون الأبيض وجاكيت بنفس اللون، وقميص أسفلها باللون الأبيض، نسقهم مع حذاء أبيض. (البوابة)
 

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