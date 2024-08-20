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فنون ومشاهير

"أمير وأميرة من ديزني".. بطلة "لعبة حب" نور علي تخطف الأنظار بفستان زفافها الملكي فمن "العريس"؟ (فيديو وصور)

Lebanon 24
20-08-2024 | 01:21
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وأخيرًا، تزوجت الممثلة السورية نور علي "سما"، من معتصم النهار "مالك الأسعد" بعد مشاكل وصعوبات عديدة مرّ بها الثنائي بمسلسل "لعبة حب".
 
 
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وتصدرت الحلقة الأخيرة التي كانت مليئة باللحظات السعيدة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما خطفت نور علي الأنظار بفستان الزفاف الملكي المميز حيث ظهرت بغاية الجمال والأناقة ووصفت "بالأميرة". أما معتصم فهو أيضًا كان حديث الجمهور بوسامته ورومانسيته الذي أظهرها لزوجته سما في الحلقة الأخيرة.
 
 
وفي ردود الفعل حول النهاية علقت إحدى المتابعات: "كأنكم أمير وأميرة طالعين من عالم ديزني، بجد أجرمتوا فينا يا مبدعين مستحيل ننساكم للأبد". وعلّقت أخرى: "مستحيل شو حلوة سما طالعة كأنها أميرة بالحقيقة".  (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
 
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