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فنون ومشاهير

نجمة مسلسل "ع أمل" ماريلين نعمان أصبحت رائدة فضاء.. وفيديو يوثق

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:54
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أطلقت الفنانة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان أغنية جديدة بعنوان "نشاز".

ونشرت نجمة مسلسل "ع أمل" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا واسعا، في حسابها عبر منصة يوتيوب الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب.
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ولاقت لأغنية التي كتبها ولحنها جاد عبيد، تفاعلا من قبل محبي ماريلين، وكان لافتا إطلالتها التي تعد غريبة بالكليب، حيث ارتدت ملابس رواد الفضاء. (رصد لبنان 24)
 
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