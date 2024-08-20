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فنون ومشاهير

بعد الغارات الإسرائيليّة على البقاع... ممثلة لبنانيّة تُطمئن جمهورها: "الأهل بخير"

Lebanon 24
20-08-2024 | 06:42
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بعدما استهدف العدوّ الإسرائيليّ مناطق في البقاع مساء أمس، طمأنت الممثلة الكوميدية أمل طالب مُحبيها، ونشرت صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" علقت عليها قائلة: "الحمدالله الأهل بخير".
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وأضافت طالب: "شكرا لكل حدا عم يسأل". (رصد لبنان 24)
 
 
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