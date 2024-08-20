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فنون ومشاهير

الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما

Lebanon 24
20-08-2024 | 13:51
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نعت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار أحد أقاربها ويُدعى جاد عازار الذي توفي عن عمر 30 عاماً.

وستُقام الجنازة في واشنطن في الولايات المتحدة، علما ان والدي جيسيكا وجميع أقاربها يعيشون في أميركا.
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وعلقت جيسيكا على الصورة بالقول: "رحلت باكراً".

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جيسيكا عازار

مذيعة

وفاة

أميركا

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