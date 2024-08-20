الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما

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نعت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار أحد أقاربها ويُدعى جاد عازار الذي توفي عن عمر 30 عاماً.وستُقام الجنازة في واشنطن في الولايات المتحدة، علما ان والدي جيسيكا وجميع أقاربها يعيشون في أميركا.وعلقت جيسيكا على الصورة بالقول: "رحلت باكراً".