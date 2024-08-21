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فنون ومشاهير

بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:54
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نشرت العارضة جورجينا رودريغيز حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيديو عبر حسابها على انستغرام مروجة للموسم الثالث من I am georgina.

"ملكة الإثارة تعود، أكبر منتجة محتوى، المرأة الأكثر متابعة في إسبانيا: جورجينا رودريغيز ستعود قريبًا إلى نتفليكس مع الموسم الثالث من "أنا جورجينا" ولن تصدقوا ما سيأتي في الحلقات الجديدة". بهذه العبارات، اطلقت Netflix العرض التشويقي للموسم الثالث من I am Georgina.

وسيشهد المشاهدون منعطفًا جديدًا في حياة جورجينا في الموسم الثالث، وتحديدًا حياتها في السعودية. وسيعرض مراحل استقرار جورجينا وعائلتها في الرياض، بعد توقيع رونالدو مع نادي النصر. كما ستعرض الحلقات الانطلاق من الصفر في بيئة جديدة والخطوات الأولى - من افتتاح منزل جورجينا الشاطئي الأول Villa Perla، إلى تألقها في حملة عالمية لعلامة تجارية مشهورة، وأكبر أحلامها: ظهورها الأول في أسبوع الموضة في باريس.
 
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ويعود برنامج الواقع الناجح على نتفليكس، الذي أنتجته Komodo Studios، بعدما حقق الموسم الثاني نجاحاً كبيراً واحتل قائمة العشرة الأوائل على نتفليكس في 46 دولة. واختتمت نتفليكس البيان بهذه العبارة:"ظاهرة جورجينا لا يمكن إيقافها".

وفاجأت جورجينا الجمهور في الإعلان الترويجي باعتماد الشعر الأشقر الطويل وكانت مرتدية فستانا ذهبيا من الساتان.

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