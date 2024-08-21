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فنون ومشاهير

أمينة خليل تقدم مسرحية مع هذا النجم

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:00
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تستعد الفنانة أمينة خليل للوقوف على خشبة المسرح أمام النجم آسر ياسين، لتقديم مسرحية "روميو وجولييت"، في تعاون هو الأول لهما على المسرح بعد تقديمهما معاً أعمالاً فنية في السينما والدراما.
ومن المنتظر أن يتم تقديم المسرحية في قالب استعراضي، وهي من تأليف السيناريست مدحت العدل، ليكون العمل الثاني له الذي ينتمي الى نوعية العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسرحية "شارلي شابلن".
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(لها)
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