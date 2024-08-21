29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أمينة خليل تقدم مسرحية مع هذا النجم
Lebanon 24
21-08-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد الفنانة أمينة خليل للوقوف على خشبة المسرح أمام النجم آسر ياسين، لتقديم مسرحية "روميو وجولييت"، في تعاون هو الأول لهما على المسرح بعد تقديمهما معاً أعمالاً فنية في السينما والدراما.
ومن المنتظر أن يتم تقديم المسرحية في قالب استعراضي، وهي من تأليف السيناريست مدحت العدل، ليكون العمل الثاني له الذي ينتمي الى نوعية العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسرحية "شارلي شابلن".
Advertisement
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
01:54 | 2024-08-21
21/08/2024 01:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها بملابس البحر.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إيطاليا من دون زوجها! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بملابس البحر.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إيطاليا من دون زوجها! (صور)
04:28 | 2024-08-21
21/08/2024 04:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن حملها بطفلها الأول.. النجمة التركية الشهيرة وزوجها يُعلنان إفلاسهما!
Lebanon 24
بعد الكشف عن حملها بطفلها الأول.. النجمة التركية الشهيرة وزوجها يُعلنان إفلاسهما!
03:46 | 2024-08-21
21/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات مزوّرة في السوق اللبناني.. هكذا تتجنبون الوقوع في فخها
Lebanon 24
دولارات مزوّرة في السوق اللبناني.. هكذا تتجنبون الوقوع في فخها
02:15 | 2024-08-21
21/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:17 | 2024-08-21
مشهورة تتعرض لسرقة حقيبة مجوهراتها الفخمة
12:12 | 2024-08-21
فنانة لبنانية تطبع وشماً على يد جوزيف عطية.. فيديو عفوي يوثق اللحظات
10:09 | 2024-08-21
من إجازتها الصيفيّة... ميريام فارس تنشر عدّة صور لها بالمايوه
09:26 | 2024-08-21
بدت بغاية الجمال بحجابها.. ابنة الراحل محمد قنوع تحتفل بخطبتها وهذا هو العريس (فيديو)
08:12 | 2024-08-21
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
07:34 | 2024-08-21
بسبب فيديو نشرته.. نادين الراسي تتعرّض للهجوم: "عيب هيدي التصرفات إنتي كل ما بتكبري بتجنّي أكثر"
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 08:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 08:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
22/08/2024 08:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24