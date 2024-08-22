"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)

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أصدر الفنان السوري ناصيف زيتون، ديو جديداً مع الفنّان التونسيّ مرتضى فتيتي، بعنوان "يا سيدي إنسى".وتجمع الأغنية بين اللهجتَيْن البيضاء الشمال أفريقيّة والتونسيّة.وأطل ناصيف في الفيديو بلوك جديد حيث رقص للمرة الأولى في الكليب وبدا أنه تخلى عن خجله.وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوه على العمل الجديد. ومن بين التعليقات: " شو سوى بنفسه؟ الأغنية رح تكسر الدني، شخصية مختلفة وكليب مختلف ناصيف برافو ابدعت، شو صرلو بعد الزواج" وغيرها.يُذكر ان ناصيف دخل القفص الذهبي في الأول من تموز حيث تزوج الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في عرس وصف بالأكثر "سرية".