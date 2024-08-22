Advertisement

فنون ومشاهير

"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2024 | 02:25
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الفنان السوري ناصيف زيتون، ديو جديداً مع الفنّان التونسيّ مرتضى فتيتي، بعنوان "يا سيدي إنسى".

وتجمع الأغنية بين اللهجتَيْن البيضاء الشمال أفريقيّة والتونسيّة.

وأطل ناصيف في الفيديو بلوك جديد حيث رقص للمرة الأولى في الكليب وبدا أنه تخلى عن خجله.
Advertisement

وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوه على العمل الجديد. ومن بين التعليقات: " شو سوى بنفسه؟ الأغنية رح تكسر الدني، شخصية مختلفة وكليب مختلف ناصيف برافو ابدعت، شو صرلو بعد الزواج" وغيرها.

يُذكر ان ناصيف دخل القفص الذهبي في الأول من تموز حيث تزوج الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في عرس وصف بالأكثر "سرية".





فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:06 | 2024-08-22
01:51 | 2024-08-22
23:00 | 2024-08-21
15:17 | 2024-08-21
12:12 | 2024-08-21
10:09 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24