بعد أزمة الفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، أشعلت أزمة أخرى حصلت مع الفنان حميد الشاعري، مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التفاصيل، نشبت مشاجرة ومشادة كلامية جديدة، بين الفنان حميد الشاعري ومصفف شعر "حلاق" بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث وجه الحلاق تهم التعدي اللفظي والإهانة إلى حميد الشاعري، كما خرج بفيديو يوثق الواقعة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر حميد الشاعري داخل أحد الصالونات أثناء حلاقة شعر رأسه، بينما ظهر استياؤه من عدم تساوي جانبي الشعر وظهر محتدا في الكلام بهذا الشأن مع المصفف، الذي حاول تلبية رغبات الشاعري وتصفيف شعره بالطريقة التي تناسبه، إلا أن الشاعري قام فجأة وتوجه إلى باب المحل وإلقى بالنقود ثمن حلاقة شعره على الأرض. كما ظهر مصفف الشعر وهو يلتقط النقود من على الأرض وبدأت مشادة كلامية مع الفنان، كما ظهر صوت مصفف الشعر أثناء عرض الفيديو معلقا على الأحداث حيث إن الفيديو من كاميرا مراقبة بدون صوت، وقال إنه وقت المشادة الكلامية مع حميد الشاعري، أقدم الأخير على سبه والبصق أمام الجميع، لكن هذا الأمر لم يكن واضحا في مقطع الفيديو.

الفنان المصري ( حميد الشاعري ) يتشاجر مع حلاق ويهينه في التجمع الخامس في القاهرة .#القادسيه_العربي#انقذ_النصر_يا_وزير_الرياضه#محمد_فؤاد pic.twitter.com/cddA3C5L2z — andrin Kirkuki (@AndrinKirkuki) August 22, 2024 Advertisement

وكشف مصدر في تصريحات لـ"العربية"، أن تلك الواقعة كانت منذ أيام عندما طلب الفنان حميد الشاعري من مدير أعماله الاتصال بأحد مصففي الشعر داخل مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وإحضاره لقص شعره، لكن المفاجأة أن المصفف اعتذر عن الحضور إلى منزل حميد الشاعري نظراً لانشغاله، وأخبر مدير أعماله أنه من الممكن أن يأتي حميد الشاعري إلى صالون الحلاقة الخاص به لقص شعره. وكشف مصدر في تصريحات لـ"العربية"، أن تلك الواقعة كانت منذ أيام عندما طلب الفنان حميد الشاعري من مدير أعماله الاتصال بأحد مصففي الشعر داخل مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وإحضاره لقص شعره، لكن المفاجأة أن المصفف اعتذر عن الحضور إلى منزل حميد الشاعري نظراً لانشغاله، وأخبر مدير أعماله أنه من الممكن أن يأتي حميد الشاعري إلى صالون الحلاقة الخاص به لقص شعره.

وتابع المصدر أنه بالفعل قام حميد الشاعري بالذهاب إلى صالون الحلاقة برفقة مدير أعماله، فوجده محلاً متواضعاً فعبر عن غضبه، وجلس بالفعل لقص شعره لكن قبل أن ينتهي الحلاق من عمله فوجئ بغضب النجم الشهير، والذي بادر بالوقوف ووجه بعض الكلمات القاسية لمصفف الشعر، معبرا عن عدم رضائه عن عمله، وقال له: "أنت بوظت شعري يا أخي"، وأخرج من جيبه بعض النقود وألقاها على الأرض داخل المحل وترك المكان مسرعاً.



وبحسب المصدر فإن الحلاق لم يصمت بعد هذا التصرف، ورد تلك الأهانة ببعض الجمل التي وجهها إلى حميد الشاعري، التي تسببت في غضبه بشكل أكبر، ليعود إلى صالون الحلاقة مرة أخرى ويتشاجر معه وتنتهي الأزمة بعد تدخل بعض الحاضرين.



من جانبه اكتفى الفنان حميد الشاعري بنشر أحد مشاهد الفيلم الشهير "العراب" على صفحته بموقع إنستغرام ، والذي يتحدث خلاله البطل عن الثقة في الله لأنه هو المسيطر على حياتنا، ونحن نعطي الثقة لمن لا نعرفهم كقائد الطائرة أو السفينة.



وانتشر مقطع الفيديو من داخل محل الصالون كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن استغرابهم من طريقة الفنان الكبير حميد الشاعري غير اللائقة مع الحلاق، كما أبدى غالبية المتابعين استياءهم من لقطة إلقاء النقود على الأرض، فيما طالب البعض المتابعين بتوخي الحذر وعدم الحكم على الأمور قبل أن تظهر الحقيقة كاملة. (العربية)