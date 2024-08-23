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فنون ومشاهير

بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:00
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احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان عاصي الحلاني، كوليت الحلاني بعيد ميلادها الذي يُصادف في 22 آب.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من احتفال أقامه أصدقاء كوليت لها بوجود ابنتيها ماريتا ودانا الحلاني.
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وكان لافتا قالب الحلوى الذي حضر للمناسبة وعليه صورة كوليت.
 
 
 
 
 
كما انتشرت صور لكوليت وهي تحتفل أيضا بعيدها إلى جانب زوجها الفنان عاصي الحلاني في أحد المطاعم.
 
 
 
 

يٌشار إلى ان كوليت من مواليد 22 آب 1971، أي أصبح عمرها 53 عاما.



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