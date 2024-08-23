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فنون ومشاهير
"ابني بيتعذب يا رب أستر".. إعلامية تستغيث لإنقاذ ابنها الوحيد (صورة)
Lebanon 24
23-08-2024
|
12:12
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أطلقت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي صرخة استغاثة لإنقاذ ابنها بعد تعرّضه لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، استوجبت دخوله الى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، مطالبةً جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.
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وقالت ميار: "ابني في المستشفى يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، والدكاترة مش عارفة تحدد ده إيه، بتقول إن عنده حصوة في القناة اللعابية تسبب انسداد، وعنده نوع بكتيريا مش قادرين يعرفوا من إيه، ونسبة الصديد عالية وبياخد مضاد حيوي ودرجة الحرارة بترتفع أوي بقاله 4 أيام بيتألم".
وأضافت: "دخّلته المستشفى الجامعي وجبتله 17 دكتور، وكل واحد له تشخيص مختلف ولكن حالته بتسوء ونفس الألم ومفيش تحسن لدرجة إن عينيه مش قادر يفتحها من الالتهاب، ولو حالته متحسنتش هسفّره يتعالج معنديش غيره، وموجوعة عليه نفسي يبقى كويس وبطلب من الناس كلها تدعي له علشان مليش غيره".
وكانت ميار الببلاوي قد كتبت من خلال حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً أعلنت فيه عن تعرض ابنها لأزمة صحية، حيث قالت: "يا رب مش لاقيه حل، ابني بيتعذب يا رب أستر". (لها)
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