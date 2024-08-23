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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد خطيبها.. وهذه رسالتها الرومانسية له

Lebanon 24
23-08-2024 | 15:06
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نشرت الفنانة مي فاروق عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" مجموعة صور جمعتها بخطيبها الفنان محمد العمروسي تحتفل فيها بعيد ميلاده.
وعلّقت مي على الصور برسالة رومانسية وجّهتها إلى العمروسي وقالت فيها: "في عيد ميلادك عايزة أقولك إنك هدية جميلة من ربنا، صاحب وأب وصديق وحبيب ورجل بمعنى الكلمة... فشكراً لك على كل حاجة حلوة لقيتها من يوم ما دخلت حياتي".
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وأضافت: "كل سنة وأنت دايماً منوّر وناجح، ومحقق أكثر مما تتمنى، لأن ربنا منحك نعمة كبيرة، وهي طيبة ونظافة قلبك، وهيديلك كل الخير عشان تستحقه، كل سنة وأنت طيب وسعيد ومرتاح وناجح ومنوّر حياتنا يا حبيبي". (لها)
مي فاروق توجه رسالة إلى جمهورها بعد خطبتها لـ محمد العمروسي
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