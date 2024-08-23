28
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد خطيبها.. وهذه رسالتها الرومانسية له
Lebanon 24
23-08-2024
|
15:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة مي فاروق عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" مجموعة صور جمعتها بخطيبها الفنان محمد العمروسي تحتفل فيها بعيد ميلاده.
وعلّقت مي على الصور برسالة رومانسية وجّهتها إلى العمروسي وقالت فيها: "في عيد ميلادك عايزة أقولك إنك هدية جميلة من ربنا، صاحب وأب وصديق وحبيب ورجل بمعنى الكلمة... فشكراً لك على كل حاجة حلوة لقيتها من يوم ما دخلت حياتي".
Advertisement
وأضافت: "كل سنة وأنت دايماً منوّر وناجح، ومحقق أكثر مما تتمنى، لأن ربنا منحك نعمة كبيرة، وهي طيبة ونظافة قلبك، وهيديلك كل الخير عشان تستحقه، كل سنة وأنت طيب وسعيد ومرتاح وناجح ومنوّر حياتنا يا حبيبي". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
Lebanon 24
للمسافرين عبر مطار بيروت.. بيانٌ عاجل من "الميدل إيست"
06:32 | 2024-08-23
23/08/2024 06:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
04:00 | 2024-08-23
23/08/2024 04:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير السياحة يحتفل بخطوبة نجله.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
وزير السياحة يحتفل بخطوبة نجله.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
02:44 | 2024-08-23
23/08/2024 02:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
Lebanon 24
خبر حزين من بشري... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة (فيديو)
04:42 | 2024-08-23
23/08/2024 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترهما منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
Lebanon 24
لم ترهما منذ سنوات.. شاهدوا كيف أصبح ابنا نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صور)
00:25 | 2024-08-23
23/08/2024 12:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:12 | 2024-08-23
"ابني بيتعذب يا رب أستر".. إعلامية تستغيث لإنقاذ ابنها الوحيد (صورة)
10:20 | 2024-08-23
بعد ساعة واحدة من طرحها... "روتانا" تحذف رابع أغنيات شيرين عبد الوهاب
08:32 | 2024-08-23
الكاهن ظن أنه العريس.. شاهدوا بالفيديو ما حصل مع جوزيف عطية خلال زفاف
04:45 | 2024-08-23
بفستان قصير جداً.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إسطنبول (صور)
04:00 | 2024-08-23
بأجواء مميزة.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
03:25 | 2024-08-23
رقصتا بإثارة.. فنانتان عربيتان شقيقتان تُثيران الجدل عبر مواقع التواصل (فيديو)
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 01:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 01:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
24/08/2024 01:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24