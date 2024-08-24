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فنون ومشاهير

حالتها غير مستقرّة.. إعلاميّة تتعرّض لحادث سير ومخاوف من إصابتها بنزيف في الرأس

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:59
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تعرّضت مقدمة برنامج "بالخط العريض" الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب لحادث سير مروّع، على طريق وداي النطرون.

وإثر الحادث، خضعت الإعلامية لفحص بالأشعة وفحوصات أخرى للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي في الرأس أو كسر في الجمجمة.
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وتتواجد حالياً أبو طالب في المستشفى لاستكمال الفحوصات نظراً لشكوك حول وجود نزيف داخلي في رأسها.

وقالت مصادر مقربة من الإعلامية إن حالتها حتى الآن غير مستقرة. (العربية)
 
 
 
إيمان ابوطالب
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