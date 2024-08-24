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فنون ومشاهير
وثائقي جديد للملكة رانيا العبد الله.. متى موعد عرضه؟
Lebanon 24
24-08-2024
|
23:00
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أعلنت قناة المملكة عن إنتاج فيلم وثائقي جديد يسرد محطات في حياة الملكة رانيا العبد الله برفقة الملك عبد الله الثاني، ويأتي الفيلم بعنوان "رفيقة دربه".
وقالت القناة: "رفيقة دربه.. وثائقي جديد للمملكة يسرد محطات في حياة الملكة رانيا رفقة الملك عبدالله الثاني يعرض يوم الجمعة المقبل على شاشة المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية".
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وفي حزيران الماضي، احتفل كل من الملكة رانيا العبدالله والملك عبدالله الثاني بـ اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية، ويوم الجلوس، حيث شارك الزوجان الملكيان أفراد أسرتهما والشعب الأردني احتفالات اليوبيل الفضي في مراسم فخمة شهدت العديد من الفعاليات. (سيدتي)
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