أحمد سعد يكشف سر أغنية سعودي وأسمر ويرد على كل من انتقد

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رد الفنان أحمد سعد على الجدل الذي أثارته أغنيته "سعودي وأسمر" التي قدمها في حفلته الأخيرة بالسعودية خاصة بعد انتشار سؤال الكثير من جمهوره عن من هو سعودي وأسمر وعيونه خضرا.وخلال لقاء له مع برنامج et بالعربي تحدث أحمد سعد مع جمهوره السعودي وقال: "أنا عارف أنكم بتسألوا مين هو سعودي وأسمر وعيونه خضرا؟.. هو انت لو بصيت في المراية للعلم بتاعك السعودي هتبقى عيونك خضرا كدة كدة يبقى سعودي وأسمر وعيونه خضرا ولا لأ".وكان أحمد سعد قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء الخميس الماضي في جدة بمشاركة فريق كايروكي وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.وقدم سعد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة والتي طرحها مؤخرا.(لها)