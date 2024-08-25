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فنون ومشاهير
شقيق محمد فؤاد: لن نتصالح مع الطبيب وسنستكمل الإجراءات القانونية
Lebanon 24
25-08-2024
|
04:54
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حالة من الجدل سيطرت على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بسبب المشاجرة التي جرت بين الفنان محمد فؤاد وطبيب بمستشفى عين شمس التخصصي.
وكشف شافعي فؤاد، شقيق محمد فؤاد، في تصريح تطورات الأزمة وتفاصيل الحالة الصحية لشقيقهما الأكبر، قائلاً: "شقيقي الأكبر خرج من العناية المركزة بعد عملية دعامة بالقلب، وحالته الصحية مستقرة للغاية وسوف يخرج من المستشفى خلال أيام".
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وتابع : "لن نتصالح مع الطبيب وسنستكمل الإجراءات القانونية والفنان محمد فؤاد كان لديه رغبة في الصلح لكن الطرف الآخر مصرٌّ على استكمال الإجراءات القانونية، وبالتالي لن نتنازل عن حقنا".
واستكمل: "الطبيب ادعى عدم معرفته بشقيقي محمد فؤاد في المستشفى وخلال الأيام المقبلة سوف تنكشف الحقيقة".
أما عن الفتاة التي ذهبت للمستشفى وادعت قرابتها بمحمد فؤاد، قال شافعي فؤاد: "اتخذنا ضدها الإجراءات القانونية وحتى الآن لا نعرف من هي وما الذي دفعها للذهاب للمستشفى والإساءة لمحمد فؤاد". (لها)
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