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فنون ومشاهير

هجوم حاد من فنانة شهيرة على محامي "روتانا" بسبب شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
25-08-2024 | 10:05
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شنت الفنانة فريدة سيف النصر هجوماً حاداً على محامي شركة "روتانا" ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة، معربة عن استيائها الشديد لما يحدث لشيرين من أزمات خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت سيف النصر، مقطع فيديو لرضا عبدالفتاح محامي شركة روتانا على حسابها الخاص بـ"فيسبوك"، وكان يتحدث عن الأزمة القائمة بين الشركة، وشيرين.
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وتساءل: "هل شيرين تقبل أن تأخذ أموالًا من "روتانا"، من دون أن تقدم في المقابل العمل المتفق عليه، لترد عليه فريدة نصًا: "ما الذي تفعله مع بنت بلدك يا راجل، الناس لم لا تتعظ من الموت؟".

ثم نشرت منشورًا آخر، قالت فيه: "ما كفايه بقي، أنا ماعتقدش الوليد موافق على كده، انتم بتطولوا الشغل بتاعكم، هو مافيش غيرها ولا إيه.. وبعدين مافيش مطرب اتعاقد معاكم واشتغل لمصلحة مين يا متر".

واستكملت: "دوا اللي تاخدوه واعتقوها لوجه الله كفاية، احنا كفنانين نطالب النقابات بالتدخل، وإن وصل الأمر للرئاسة، كفاية بقي روتانا مقبرة المطربين المصريين وحط تحتها مليون خط، وأنا مش مطربة لكن مصرية وهي مصرية، وحضرتك من فين".
المصدر: لها
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