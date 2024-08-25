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فنون ومشاهير

تصغره بـ16 عاماً... بن أفليك في نزهة مع شابة وسط طلاقه من جينيفر لوبيز

Lebanon 24
25-08-2024 | 14:00
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كشفت تقارير إعلامية أميركية، أن بن أفليك يبدو على الطريق في مواصلة حياته سريعاً عقب تقديم زوجته جينيفر لوبيز أوراق الطلاق منه رسمياً.

وكشف موقع "الصفحة السادسة" Page Six أن أفليك (52 عاماً) كان يتسكع في الأيام الماضية مع كيك كينيدي، ابنة روبرت ف. كينيدي جونيور البالغة من العمر 36 عاماً.
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وأكّدت مصادر الموقع المختص بأخبار المشاهير أن نجم هوليوود وحفيدة شقيق الرئيس الأميركي الراحل جون ف.كينيدي، شوهدا في صالة Polo Lounge في فندق "بيفرلي هيلز" وأماكن شهيرة أخرى.



وأيضاً تزامناً مع أزمة الطلاق، رصدت عدسات المصورين أفليك في نزهة عائلية مع ولديه الأصغر سناً من طليقته الممثلة الأميركية جينيفر غارنر، سيرافينا (15 عاماً) وصامويل (12 عاماً)، أثناء تناولهم الآيس كريم في لوس أنجلوس ليلة أول من أمس (الجمعة)، كما اصطحب الممثل الأميركي ابنته سيرافينا إلى السينما مع بعض الأصدقاء مساء الخميس.

وجاءت جولتاه في لوس أنجلوس هذا الأسبوع بعد أن تقدمت زوجته المنفصلة عنه النجمة الأميركية جينيفر لوبيز، بطلب الطلاق في الذكرى الثانية لحفل زفافهما في جورجيا. (لها)
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