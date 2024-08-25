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فنون ومشاهير

تحمل اسم "أصيّف"... حسن الرداد يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة على "تيك توك"

Lebanon 24
25-08-2024 | 16:00
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نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" شوّق به جمهوره لأغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "أصيف".
وعلق الرداد على الفيديو قائلاً: "نزلت بوستر (أصيف) ودي أغنية معمولة للصيف، ونزل منها جزء حصري على تيك توك بس.. ويارب الأغنية تعجبكم.

وكان الرداد قد أعلن عن بوستر دعائي جديد بعنوان "أصيف" على حساباته عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

وحير الرداد جمهوره بسبب حالة التشويق التى حرص على نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جمهوره للتساؤل حول ما إذا كان "أصيف" أغنية جديدة أم فيلم جديد يحضر له أم مسلسل يستعد لتقديمه لموسم رمضان القادم خاصة أن حسن الرداد ظهر بلوك صيفي جديد.

يذكر أن حسن الرداد قدم مؤخرًا مسرحية "التلفزيون" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والتي شاركته فيها زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وتدور أحداثها حول زوجين يصل إليهما تلفزيون سحري في طرد، فيجدان نفسيهما داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم عن بعد.  (لها)
 
@hassanelraddad #أصيف #حسن_الرداد ♬ original sound - Hassan elraddad
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