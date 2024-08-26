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فنون ومشاهير

بسبب وصوله متأخراً: "ولعت" بين مخرج وممثل شهير.. مشادة كلامية وتضارب بالأيدي!

Lebanon 24
26-08-2024 | 03:47
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نشبت مشاجرة بين المخرج المنفذ للعمل والفنان محمد القس، بسبب وصول الأخير متأخراً عن موعده، وفق ما أكدت مصادر متابعة لتصوير مسلسل "برغم القانون".

وفي التفاصيل، بدأ الخلاف بين المخرج المنفذ والفنان السعودي، عندما حضر الأخير إلى موقع التصوير متأخرا قرابة النصف ساعة، لتنشب مشادة بينهما، ليردّ عليه القس: "ما أحنا بنيجي كل يوم وبنقعد 3 و4 ساعات علشان نبدأ تصوير وعادي"، ليتطور الأمر من بعد ذلك ويعتدي المخرج المنفذ بالأيدي على القس، الذي اعترض على أسلوب المنتج معه، ولجأ إلى سفارة بلده للاتفاق على الإجراءات التي سيتخذونها ضد المنتج.
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ومسلسل "برغم القانون" من بطولة إيمان العاصي، وهاني عادل، ومحمد القس، وفرح يوسف، ووليد فواز، ورحاب الجمل، وجسيكا حسام الدين، وجوري بكر، وهو من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.





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