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فنون ومشاهير

إقصاء زوج هبة طوجي من لجنة تحكيم مهرجان عالمي.. إليكم السبب

Lebanon 24
26-08-2024 | 04:11
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أسف الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف لقرار إدارة مهرجان "دوفيل" للسينما الأميركية في فرنسا بإقصائه من لجنة التحكيم بسبب اتهام سابق سقط في المحكمة بالاعتداء الجنسي.

وشارك معلوف الحاصل على الجنسية الفرنسية متابعيه على "إنستغرام" فيديو من لبنان كشف فيه تفاصيل قرار إدارة المهرجان المجحف بحقه، مؤكداً أن قضية الاعتداء الجنسيّ على قاصر حدثت قبل 4 سنوات، وقد تمّت تبرئته منها منذ عام 2020.
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وأسف لقرار اللجنة، لكون مهرجان "دوفيل" يتّهم شخصاً بريئاً ويمنعه من المشاركة في لجنة التحكيم، شاكراً دعم اللبنانيين له، ومتمنياً إعادة النظر في هذا القرار الصادر بحقه.

وجاء تصريح إبراهيم باللغة الفرنسية، بعد إعلان إدارة المهرجان عن إقصائه، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق النسخة المقررة من 6 إلى 15 أيلول.

وقالت أود إسبير، المديرة الجديدة للمهرجان إن "عازف البوق الفرنسي- اللبناني إبراهيم معلوف لم يعُد عضواً في لجنة التحكيم، بسبب انزعاج في الفريق مرتبط باتهامات سابقة بالاعتداء الجنسي بُرّئ منها الفنان قبل سنوات".

وأوضحت مديرة المهرجان في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" الفرنسية أنها "اتخذت القرار الصعب" بـإقصاء إبراهيم معلوف من لجنة التحكيم". (لها)



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