سخر من دولة عربية.. إيقاف حسن شاكوش عن الغناء وإحالته للتحقيق فما القصة؟!





وقال الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: "وصلني فيديو يوم الخميس الماضي يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين صوتا وصورة لحسن شاكوش، أزعجني بشدة ماسمعته وما تضمنه نصف الفيديو من أقوال غير مسؤولة، وصدفة ودون ترتيب وأثناء إحيائي لحفل بمدينة العلمين الجديده في نفس اليوم ليلا، وجدت حسن شاكوش ينتظرني قبل صعودي للمسرح".

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وأضاف: "وبروح الأب التي حاولت أن تكون سمة من سمات هذه المرحله في إدارتي لشؤون النقابة، سألته : ما هذا الفيديو الذي تم بثه وهل تعلم عاقبة هذا الكلام وتأثيره علي علاقات البلاد الشقيقة، وبرر لي هذا التصرف من وجهة نظره وعارضت كل ماجاء على لسانه من مبررات، وأوضحت له أنه يجب عليه وبسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه اعتذارا واضحا عما بدر منه من عبارات لا تليق ولا يصح إطلاقا أن يتم الحديث عنها، لما لها من عواقب نحن في غنى تام عنها. وبعد ساعات قام بإرسال فيديو يعتذر فيه عما حدث، لكنه يحمل في طياته نفس المضمون والشكوي مما حدث معه، فخاطبته برسالة واضحة وأبلغته بالآتي أن يقوم بتصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه دون ذكر أية عبارات تخص الواقعه التي قد تعرض لها بأحد المطارات بدولة شقيقة وعزيزة علي قلوبنا جميعا، ومثل هذه الواقعة من الوارد أن تحدث مع أي فنان بل ومعنا جميعا كفنانين في أي وقت من الأوقات، أربعة أيام كاملة وهو غير مدرك نهائيا لما فعله ولما أتحدث معه عنه". قرر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تحويل المطرب حسن شاكوش وايقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات غدا الثلاثاء.وقال الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: "وصلني فيديو يوم الخميس الماضي يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين صوتا وصورة لحسن شاكوش، أزعجني بشدة ماسمعته وما تضمنه نصف الفيديو من أقوال غير مسؤولة، وصدفة ودون ترتيب وأثناء إحيائي لحفل بمدينة العلمين الجديده في نفس اليوم ليلا، وجدت حسن شاكوش ينتظرني قبل صعودي للمسرح".وأضاف: "وبروح الأب التي حاولت أن تكون سمة من سمات هذه المرحله في إدارتي لشؤون النقابة، سألته : ما هذا الفيديو الذي تم بثه وهل تعلم عاقبة هذا الكلام وتأثيره علي علاقات البلاد الشقيقة، وبرر لي هذا التصرف من وجهة نظره وعارضت كل ماجاء على لسانه من مبررات، وأوضحت له أنه يجب عليه وبسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه اعتذارا واضحا عما بدر منه من عبارات لا تليق ولا يصح إطلاقا أن يتم الحديث عنها، لما لها من عواقب نحن في غنى تام عنها. وبعد ساعات قام بإرسال فيديو يعتذر فيه عما حدث، لكنه يحمل في طياته نفس المضمون والشكوي مما حدث معه، فخاطبته برسالة واضحة وأبلغته بالآتي أن يقوم بتصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه دون ذكر أية عبارات تخص الواقعه التي قد تعرض لها بأحد المطارات بدولة شقيقة وعزيزة علي قلوبنا جميعا، ومثل هذه الواقعة من الوارد أن تحدث مع أي فنان بل ومعنا جميعا كفنانين في أي وقت من الأوقات، أربعة أيام كاملة وهو غير مدرك نهائيا لما فعله ولما أتحدث معه عنه".

واضاف نقيب المهن الموسيقية المصرية: "وجراء تأخره في الاعتذار بدأت أجد ردودا وتصريحات كاذبة على لساني ولم تصدر مني إطلاقا ولم أصرح بها، ولأن النقابة الآن تعرف متى تحنو علي أعضائها ومتى يكون الردع والعقاب واجبا، فإنه وبناء علي ماتقدم قررت بصفتي نقيبا للمهن الموسيقية تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام السادة في الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ ماتراه مناسبا".

وكان حسن شاكوش خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل، كشف من خلال فيديو على صفحة "إنستغرام عن عدم رضاه من طريقة معاملته في مطار دولة تونس"، مؤكدا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس. (روسيا اليوم)