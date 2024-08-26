ظهور نادر لوالد كريم عبدالعزيز.. تعرّفوا اليه (صورة)

حضر المخرج القدير محمد عبدالعزيز مسرحية "السندباد"، التي يشارك في بطولتها نجله الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك بعد غياب الأخير عن خشبة المسرح منذ 22 عامًا.

ودعم محمد عبدالعزيز، نجله بحضور العرض الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 آب الجاري، رغم أنه قلة ظهوره في الوسط الفني رغم النجاحات الكبيرة التي حققها في أعماله الفنية، أبرزها مسرحية "عفروتو" للنجم محد هنيدي.

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وشارك مؤلف المسرحية محمد زيزو صورة تجمعه بالمخرج عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" من كواليس المسرحية، وكتب معلقًا: "الأب الأستاذ محمد عبد العزيز".