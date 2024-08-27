بعد توافد أكثر من 26 ألف متفرّج... "خيال صحرا" تعود في فترة الأعياد

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تُكمِل مسرحيّة "خيال صحرا" في الأوّل من أيلول المقبل شهراً كاملاً على انطلاقة عروضها على خشبة مسرح كازينو لبنان، حيث توافد أكثر من 26 ألف متفرّج من مختلف المناطق اللبنانية لحضور المسرحية التي حصدت ثناء الجمهور والنقّاد على حدّ سواء، واستطاعت أن تصنع حالة جماهيرية غير مسبوقة على صعيد الأعمال المسرحية اللبنانية.حركةُ سير خانقة، ازدحامٌ عند بوّابات الدخول المؤدّية الى مسرح كازينو لبنان وصالةٌ تمتلئ يومياً بما يناهز الألف شخص، هي بعضٌ من المشاهدات اللافتة التي ترافقت مع أمسيات عرض "خيال صحرا"، حيث كانت كلّ أمسية تتسّم بحضورٍ كامل العدد وتتكلّل في الختام بردّ فعل الجمهور الحاضر الذي كان يقف طويلاً ليصفّق تعبيراً عن إعجابه وتقديره للعمل ولأداء أبطاله جورج خبّاز وعادل كرم.ووسط هذا التفاعل الجماهيري الكبير والإقبال غير المسبوق، وفي ظلّ نفاد البطاقات بشكلٍ كاملٍ وفي وقتٍ قياسي، أعلن صنّاع "خيال صحرا" عن عودتها إلى خشبة مسرح كازينو لبنان بعروض جديدة خلال فترة عيدَيْ الميلاد ورأس السّنة المُقبلَين، على أن تمتدّ العروض المقبلة من ١٨ كانون الأوّل ٢٠٢٤ ولغاية ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥، لتأتيَ هذه الخطوة بمثابة استجابة من صنّاع العمل ومن المنتج طارق كرم لمطالبات الجمهور بعروض إضافية، مما يفتح المجال لعدد أكبر من جمهور المسرح اللبناني ممن لم تتسنَّ لهم متابعة المسرحية بعد، أن يحظوا بفرصة مشاهدة هذا العمل المسرحي الاستثنائي.جدير بالذكر أن "خيال صحرا" هي من كتابة وإخراج جورج خبّاز، تمثيل جورج خبّاز وعادل كرم وإنتاج طارق كرم. (نواعم)