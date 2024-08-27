من بينها مجوهرات.. دانييلا رحمة تستعرض هدايا تلقتها بعد زواجها من ناصيف زيتون (صور)

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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وكشفت دانييلا من خلال الفيديو مجموعة هدايا تلقتها من الجمهور وذلك بمناسبة زواجها من الفنان السوري ناصيف زيتون.وظهرت في مقطع الفيديو بعض قطع المجوهرات إلى جانب طقم من "الملاعق" مميز، ولوحة خشبية كتب عليها اسمها واسم ناصيف زيتون وصورةٍ لهما من زفافهما ظهرت كأنها غلافٌ لأغنية "حبيبي وبس" لناصيف زيتون.