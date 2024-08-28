نارين بيوتي ترد على منتقدي إعلان مرضها... وهكذا علّقت على شائعات انفصالها عن خطيبها (فيديو)

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وردت نارين على منتقدين إعلان مرضها ودعم عائلتها وخطيبها رامي لها بعد الإشاعات على السوشيال ميديا حول انفصالهم. يبدو أن البوست الذي نشرته نارين بيوتي لمتابعيها وكشفت فيه عن مرضها وأنها ستخوض علاج لمدة سنتين أثار الجدل وقسم الآراء، فالبعض تعاطف معها والبعض الآخر انتقدها ومتابعين شككوا بصحة الموضوع واعتبروا أنها تسعى وراء الترند.وردت نارين على منتقدين إعلان مرضها ودعم عائلتها وخطيبها رامي لها بعد الإشاعات على السوشيال ميديا حول انفصالهم.

وكانت قد ظهرت في اول تعليق لها في مقطع فيديو وهي توضح لمتابعيها انها الآن ليست في المستشفى وصحتها بخير وما كشفته في المنشور السابق حول مرضها كان في اوائل مرضها.

واكدت نارين بيوتي ان رحلة العلاج ستستمر لمدة عامين.





