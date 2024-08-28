تامر حسني وهنا الزاهد.. هل تنتقل قصة نجاحهما للارتباط الرسمي؟

يَطرَح العَديد من مُتَابِعي النّجمين "تامر حسني وهنا الزاهد"، سؤالاً محبباً للكثير منهم، وهو، هل رُؤية نجاح السينما الذي يعيشانه والتفاهم فيما بينهم ينتقل من شاشة السينما إلى الحياة الواقعية ويعلنان ارتباطهما الرسمي بعد النجاح الذي يعيشانه سوياً؛ ممكناً؟

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هناك أسباب نسردها في التقرير التالي تجعل قصة النجاح الفني تعد ممكنة في الحياة الزوجية بين كلا النجمين، إذ إن كلا النجمين يعيشان الظروف نفسها، مما يجعل أمر الارتباط أو الحب بينهما وارداً هذه الأيام، خاصة أن كلاهما يعيشان حياة الانفصال بعد الطلاق، (تامر حسني من بسمة بوسيل) و(هنا الزاهد وأحمد فهمي)، ثم تكرار الظهور سوياً.

أَصبح اسم (تامر حسني وهنا الزاهد) حَديث الجُمهور والسوشيال ميديا، وذلك منذ أن بدأ كِلا النجمين تصوير فيلمهما الجديد «ري ستارت»، حيث انتشرت أنباء عن ارتباطهما العاطفي مُؤخّراً؛ وذلك بالتزامن مع احتفال النجم المصري (تار حسني) بعيد ميلاده، والذي احتفلت به كذلك هنا الزاهد، ومن بعدها بدأت شائعة ارتباط وخطوبة تامر حسني وهنا الزاهد متداولة بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لا ينكر أحد من المتابعين للنجمين حَالة التّفاهم والطرافة التي يتمتع بها الثنائي، والتي كانت من بين الأسباب التي ساهمت في انتشار شائعة خطوبتهما؛ إذ إنّه مع كل ظهور لهما معاً نجد أنّ علاقتهما تَتَمَتّع بحالة من المرح والكوميديا، ودائماً ما تنتشر لهما لقطات من كواليس أعمالهما أو التحضير لها؛ حيث يظهران فيها وهما يتبادلان الإفيهات الكوميدية، كما تكون الكيميا حاضرة بينهما كذلك.

فيلم ري ستارت المنتظر أن ينطلق عرضه نهاية العام ويجمع النجمين قريباً، سبقه أكثر من مشروع فني وشكاً سوياً ثنائياً مميزاً وتكراراً للظهور سوياً؛ حيث تَعاونا الثنائي قبل عامين في فيلم «بحبك» الذي جعل الثنائي محط انتباه الجميع، بسبب حالة الرومانسية التي سيطرت على شخصيتهما في أحداث الفيلم، وحماس تامر حسني الزائد لوجود هنا معه بالعمل، إضافة إلى ظهورهما معاً فيما بعد في المناسبات الخاصة باحتفالهما بالعمل الفني المميز.





تحدثت هنا عن تامر مؤخراً في أحد اللقاءات التلفزيونية، وكشفت عن مشاعرها تجاهه خلال فترة طفولتها، حيث قالت: «قصيت شعر عروستي باربي وعملت لها حواجب كثيفة وسميتها تامر حسني»؛ في إشارة منها إلى مدى إعجابها به وقت ظهوره، لافتة إلى أنّها عندما التقت تامر للمرة الأولى، شاركته هذه القصة، وأخبرته بأنه بالنسبة لها ليس مجرد فنان بل عروسة... وأضافت أنّه كان يضحك ويقول لها «يلا يا عروسة» كلما ارتكبت خطأ.

لم تتوقف الإشادات المتبادلة بين تامر وهنا عند هذا الحد، بل أشادت وقت عرض فيلم «بحبك» بإبداع تامر في الفيلم، وكتبت تدوينة عبر حسابها على إنستغرام وقالت فيها: «يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاج بتفرج على فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا، تامر ألف قصة عبقرية وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكراً يا تامر». كما أشاد تامر أيضاً بزميلته هنا وقال عنها: «لو تفتكري يا هنا أنا كتبت عنك بوست قبل ما فيلمنا ينزل وقلت عنك إيه؟ انتي الله وأكبر دلوقتي في المكانة دي... ولسه عندك أكتر وربنا هيكرمك أكتر علشان موهبتك وقلبك واجتهادك المتواصل، ولسه لما الجماهير تشوف مسلسلك اللي جاي هيوصلهم كلامي أكتر».



يبدو أيضاً أنّ انفصال كل من الثنائي عن شريك حياته مؤخراً؛ كان سبباً في خروج شائعة ارتباطهما، فهنا الزاهد أعلنت طلاقها من الفنان أحمد فهمي مؤخراً، وسط خروج أنباء عن حدوث أزمات بينهما قبل الطلاق، فيما أعلن تامر حسني انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل أيضاً، رغم أن علاقتهما ما زالت جيدة حتى الآن. لكن توقيت انفصال تامر حسني وهنا الزاهد عن شريكي حياتهما في توقيت متقارب ساهم في انتشار شائعة خطوبتهما التي حرص البعض على تداولها خاصة خلال الساعات الماضية بعد ظهور هنا بفستان خطوبة في كواليس فيلم «ري ستارت».

يشار إلى فيلم «ري ستارت» إخراج سارة وفيق ويشارك في بطولته كل تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا. (ل



