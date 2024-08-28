أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)

بعدما تداولت صفحات فنيّة خبراً عن إنفصال الممثل الكوميدي ومُقدّم البرامج هشام حداد عن زوجته ناتالي زرقا، خرج الأخير عن صمته، وقال في أوّل تعليق له: "لكل صحافي عم بجرب يدقلي ليعمل "سكوب" على حساب خصوصيتي وحياتي الشخصية، تأكد اني ما رح ردّ ولو أنا بدي احكي شي عن حياتي كنت حكيت مني لحالي".

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وأضاف حداد عبر "انستغرام": "حياتنا بتخصنا وحدنا وعلى فكرة المهم انو انا وناتالي هالمرأة العظيمة والاولاد بألف خير وحياتنا مكفاية للأحسن ان شاء الله نكاية بكل حدا ما بردلنا الخير".

وختم قائلا: "مارك وكارل بسلموا عليكن وبقولولكن انن مبسوطين هالايام أكثر من قبل حتّى". (رصد لبنان 24)