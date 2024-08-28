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فنون ومشاهير

أوّل تعليق من هشام حداد على خبر "إنفصاله عن زوجته"... إليكم ما كشفه (صورة)

Lebanon 24
28-08-2024 | 06:49
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بعدما تداولت صفحات فنيّة خبراً عن إنفصال الممثل الكوميدي ومُقدّم البرامج هشام حداد عن زوجته ناتالي زرقا، خرج الأخير عن صمته، وقال في أوّل تعليق له: "لكل صحافي عم بجرب يدقلي ليعمل "سكوب" على حساب خصوصيتي وحياتي الشخصية، تأكد اني ما رح ردّ ولو أنا بدي احكي شي عن حياتي كنت حكيت مني لحالي".
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وأضاف حداد عبر "انستغرام": "حياتنا بتخصنا وحدنا وعلى فكرة المهم انو انا وناتالي هالمرأة العظيمة والاولاد بألف خير وحياتنا مكفاية للأحسن ان شاء الله نكاية بكل حدا ما بردلنا الخير".
 
 
وختم قائلا: "مارك وكارل بسلموا عليكن وبقولولكن انن مبسوطين هالايام أكثر من قبل حتّى". (رصد لبنان 24)
 
 
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