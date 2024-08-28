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فنون ومشاهير

محمد فؤاد يعود إلى الحفلات بعد أزمته الأخيرة

Lebanon 24
28-08-2024 | 14:06
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نشر الفنان محمد فؤاد أن عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" بوستر حفله المقبل في الساحل الشمالي، ليكون أول نشاط فني له بعد أزمته الأخيرة مع طبيب في مستشفى.
 
 
ومن المقرر أن يحيي محمد فؤاد الحفل غداً الخميس 29 آب الجاري.
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المصدر: لها
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