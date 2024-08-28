بسبب وجبة دجاج.. خطيب ديمي لوفاتو يطلب يدها للزواج!

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نشرت المغنّية الأميركية ديمي لوفاتو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي تطهو دجاج Marry Me (تزوجني) لخطيبها المغنّي جوردان لوتس "غوتس". وكان الطبق لذيذاً لدرجة أن الأخير قرر أن يتقدّم للزواج بها للمرّة الثانية، بعد خطوبتها الأولى في كانون الأول 2023.وعلّقت لوفاتو على الفيديو بالقول: "قلت نعم! هذا الطبق من وجباتي المفضلة".