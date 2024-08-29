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فنون ومشاهير

بعد انتشار خبر انفصالها عن هشام حداد.. هكذا ردت نتالي زرقا وهذا سبب طلاقهما (صور)

Lebanon 24
29-08-2024 | 02:16
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بعد انتشار خبر انفصال المذيع ومقدم البرامج هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا، التزمت الأخيرة الصمت ولم ترد على ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا.

ونشرت نتالي مؤخرا فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وثقت فيه ممارستها الرياضة و"البوكسينغ". علما انها تواظب على القيام بالتمارين الرياضية وتحرص على الاهتمام بشكلها وبصحتها.
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في حين علّق هشام حداد على خبر الانفصال قائلا: "لكل صحافي عم بجرب يدقلي ليعمل "سكوب" على حساب خصوصيتي وحياتي الشخصية، تأكد اني ما رح ردّ ولو أنا بدي احكي شي عن حياتي كنت حكيت مني لحالي". حياتنا بتخصنا وحدنا وعلى فكرة المهم انو انا وناتالي هالمرأة العظيمة والاولاد بألف خير وحياتنا مكفاية للأحسن ان شاء الله نكاية بكل حدا ما بردلنا الخير. مارك وكارل بسلموا عليكن وبقولولكن انن مبسوطين هالايام أكثر من قبل حتّى".


يُذكر أن هشام وناتالي كانا تزوجا عام 2011 ورُزقا بطفلين هما مارك وكارل، وتردد ان خلافات بوجهات النظر بينهما أدى إلى انفصالهما مع تفاهم كلي بينهما بشأن مستقبل أولادهما.




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