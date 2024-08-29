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فنون ومشاهير
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
29-08-2024
|
03:53
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موجة واسعة من الانتقادات تعرضت لها الفنانة هيفا وهبي بعد الحفل الذي اقامته مؤخرا في محافظة كفر الشيخ في مصر.
وكانت هيفا قد احيت الحفل الاول لها بعد رفع الإيقاف عنها من قبل نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية بعد اخبار عن إخلالها ببنود عقد حفل لها.
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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الفيديوهات التي وثقت اجواء الحفل وتفاعل الجمهور مع هيفا، الا ان عددا من هذه الفيديوهات استوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولعل ابرز ما انتشر كان فيديو لسيدة من الحضور، صورته على طريقة السيلفي وعبرت عن انزعاجها من صوت هيفا، مهاجمة اياها بالقول: ماخدتش حقي"، وتابعت: " منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".(الجديد)
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