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فنون ومشاهير

بنات ممثل سوريّ يكشفن سرّاً: والدنا كان متزوّجاً من فنانة لبنانيّة مشهورة جدّاً (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2024 | 05:43
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علّق الممثل السوريّ ممدوح الأطرش على الأخبار المتداولة عن زواجه من الفنانة سميرة توفيق، وقال إنّ علاقته بالأخيرة تطوّرت بعدما أحيت عملاً غنائيّاً إستعراضيّاً في سوريا، شارك فيه إلى جانب الفنان الراحل وديع الصافي.
 
 
وأضاف الأطرش: "صارت قريبة مني ومن الأهل وراحت على ضيعتنا وقعدت فترة طويلة".
 
 
وأشار إلى أنّ علاقته بتوفيق كانت "ظريفة".
 
 
وردّت مُقدّمة البرامج كارين سلامة على الأطرش، وقالت له: "بناتك قالولنا كان فيه زواج"، فأجاب: "يعني تقريباً". (رصد لبنان 24)
 
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