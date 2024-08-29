Advertisement

فنون ومشاهير

كيف علّق نقيب المهن التمثيلية على طلب شطب محمد رمضان من النقابة؟

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1240458-638605495254577473.jpg
Doc-P-1240458-638605495254577473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، على الأزمة التي أُثيرت خلال الساعات الماضية حول أغنية الفنان محمد رمضان "مش فاضي"، والتي بسببها قدّم أحد المحامين إنذاراً الى نقابة الممثلين يطالب فيه بوقف رمضان وشطبه من النقابة.
Advertisement

وقال زكي إنه حتى الآن لا يعرف أي شيء عن تفاصيل أغنية "مش فاضي" للفنان محمد رمضان، مؤكداً أن هناك العديد من المهام التي كان لا بد من الانتهاء منها، بالقول: "سوف نُلقي الضوء على أمر محمد رمضان في اجتماع النقابة المقبل".

وكان أحد المحامين قد تقدّم بإنذار رسمي الى نقيب الممثلين أشرف زكي يطالب فيه بشطب محمد رمضان من النقابة بسبب أغنية "مش فاضي".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:32 | 2024-08-29
12:35 | 2024-08-29
08:42 | 2024-08-29
07:37 | 2024-08-29
05:43 | 2024-08-29
04:46 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24