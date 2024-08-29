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فنون ومشاهير
أحمد الفيشاوي ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي تجمعه بوالده
Lebanon 24
29-08-2024
|
23:00
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أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة ظهر فيها مع والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
وكشف الفيشاوي في تعليقه على الصورة أنها معدّلة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.
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والصورة التي نشرها الفيشاوي الابن عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر فيها مع والده وهما يجلسان في حقل واسع، ويرتدي كلٌ منهما بدلة سوداء، وعلّق عليها قائلاً: "شفتوا التكنولوجيا وصّلتنا لإيه؟ عمرنا ما لبسنا بدل سودا زي بعض في مناسبة واحدة... وعمرنا ما تصورنا في المكان دا سوا. وحشتني يا أجمل واحد وأطيب قلب وأكرم خلق الله".
(لها)
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