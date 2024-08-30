بعد شعوره بآلام في العين... نجم شهير يخضع لعملية جراحية عاجلة ومفاجئة

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خضع النجم التركي مراد يلدريم لعملية جراحية عاجلة ومفاجئة، بعد شعوره بآلام في العين.وكشفت مصادر مقربة لعدد من الصحف التركية أن نجم مسلسل "المنظمة"، شعر ببعض المشاكل والألم في عينه، وعندما راجع الأطباء نصحوه بضرورة الخضوع لعملية جراحية.ولم يعلن أو يكشف بعد عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها النجم التركي، إلا أن التسريبات كشفت أنه بحاجة إلى الراحة لمدة أسبوع فقط، وأن حالته الصحية جيدة وفي تحسن مستمر.وفي سياق متصل، اضطر النجم التركي لإيقاف تصوير مشاهده في مسلسله الجديد؛ بسبب العملية الجراحية، على أن يستكمل العمل بعد تحسن حالته وسماح الطبيب له بممارسة حياته بشكل طبيعي.وحرص طاقم المسلسل على استكمال المشاهد التي يمكن إنجازها دون تواجد يلدريم، حتى لا يتأخر العمل على موعد العرض المقرر.أعلن مؤخرًا عن تغيير اسم مسلسل مراد الجديد للمرة الثالثة، إذ أصبح اسمه "الحديقة السرية"، بعدما كان يحمل اسمي "حكاية حب" و "اعثر علي"، إذ أعلنت شركة TMCFilm الشركة المنتجة للعمل، أنه سيحمل اسم "الحديقة السرية" بشكلٍ نهائي.ويجسد يلدريم في العمل دور "دمير"، الذي يكتشف أن شقيقه المتوفى لديه ابن، ويقرر البحث عن أرملة شقيقه (نازلي/ايبرو شاهين) وابنها، حيث يخوض الاثنان صراعًا من أجل الحصول على حضانة الطفل.وجرى تصوير العمل في عدد من المناطق من بينها مراكش المغربية، وقبرص التركية ومدينة إسطنبول، وسيعرض على قناة NOW.