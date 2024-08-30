Advertisement

فنون ومشاهير

بعد شعوره بآلام في العين... نجم شهير يخضع لعملية جراحية عاجلة ومفاجئة

Lebanon 24
30-08-2024 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1240831-638606267861194220.jpg
Doc-P-1240831-638606267861194220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضع النجم التركي مراد يلدريم لعملية جراحية عاجلة ومفاجئة، بعد شعوره بآلام في العين.
 

وكشفت مصادر مقربة لعدد من الصحف التركية أن نجم مسلسل "المنظمة"، شعر ببعض المشاكل والألم في عينه، وعندما راجع الأطباء نصحوه بضرورة الخضوع لعملية جراحية.
Advertisement

 
ولم يعلن أو يكشف بعد عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها النجم التركي، إلا أن التسريبات كشفت أنه بحاجة إلى الراحة لمدة أسبوع فقط، وأن حالته الصحية جيدة وفي تحسن مستمر.
 

وفي سياق متصل، اضطر النجم التركي لإيقاف تصوير مشاهده في مسلسله الجديد؛ بسبب العملية الجراحية، على أن يستكمل العمل بعد تحسن حالته وسماح الطبيب له بممارسة حياته بشكل طبيعي.
 

وحرص طاقم المسلسل على استكمال المشاهد التي يمكن إنجازها دون تواجد يلدريم، حتى لا يتأخر العمل على موعد العرض المقرر.
 

أعلن مؤخرًا عن تغيير اسم مسلسل مراد الجديد للمرة الثالثة، إذ أصبح اسمه "الحديقة السرية"، بعدما كان يحمل اسمي "حكاية حب" و "اعثر علي"، إذ أعلنت شركة TMCFilm الشركة المنتجة للعمل، أنه سيحمل اسم "الحديقة السرية" بشكلٍ نهائي.


ويجسد يلدريم في العمل دور "دمير"، الذي يكتشف أن شقيقه المتوفى لديه ابن، ويقرر البحث عن أرملة شقيقه (نازلي/ايبرو شاهين) وابنها، حيث يخوض الاثنان صراعًا من أجل الحصول على حضانة الطفل.


وجرى تصوير العمل في عدد من المناطق من بينها مراكش المغربية، وقبرص التركية ومدينة إسطنبول، وسيعرض على قناة NOW.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:26 | 2024-08-30
05:43 | 2024-08-30
04:34 | 2024-08-30
04:09 | 2024-08-30
03:42 | 2024-08-30
03:14 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24