فنان شهير يعلن بتر ساقه

تعرض فنان كويتي شهير لمضاعفات خلال إجراء عملية جراحية استدعت من الأطباء قطع ساقه اليسرى.

ونشر الصحفي الكويتي نايف الشمري مقطع فيديو على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، أمس الخميس، للنجم الكويتي مشهل القملاس، البالغ من العمر 50 عاما، وهو يرقد على سرير في مستشفى جابر الأحمد.

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وقال القملاس في الفيديو إنه أجرى العملية بسبب عدم وصول الدم إلى ساقه بعد خضوعه لعدة عمليات سابقة تتعلق بالشرايين، مضيفا: "الله يعطي والله ياخذ والله يشفى أمة محمد جميعا".



ويعاني الفنان الكويتي من مرض السكري منذ سنوات، وقد خلال السنوات الماضية العديد من العمليات الجراحية، قبل بتر ساقه.