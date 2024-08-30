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فنون ومشاهير

هذا سبب تأجيل عرض فيلم منة شلبي الجديد

Lebanon 24
30-08-2024 | 16:32
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تقرر تأجيل عرض فيلم "الهوى سلطان" للنجمة منة شلبي، وذلك بعدما انتهى صنّاع الفيلم من تصويره.


ونقلت مجلة "لها" عن مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم قوله إن "الفيلم تأجّل عرضه لحين الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، ولا دخل للرقابة في تأجيله".
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وكان قد انتشر خلال الساعات الماضية أن سبب تأجيل عرض فيلم "الهوى سلطان" يعود الى اعتراض الرقابة عليه.
المصدر: لها
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