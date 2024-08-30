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فنون ومشاهير

لمسيرته الاستثنائية.. حسين فهمي نجم مهرجان الدار البيضاء

Lebanon 24
30-08-2024 | 23:00
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تقديراً لمسيرته السينمائية الاستثنائية الحافلة ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية والعربية التي تمتد لأكثر من نصف قرن، يكرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الفنان المصري حسين فهمي ويمنحه جائزة الإبداع الخاصة، خلال حفل افتتاح دورته الخامسة، التي تقام في الفترة من 6 أيلول حتى 13 أيلول المقبل.
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وكشفت إدارة المهرجان عن إقامة "ماستر كلاس" للفنان حسين فهمي على هامش فعاليات المهرجان، وقالت إن "تكريم فهمي في هذه الدورة جاء كونه أحد الشخصيات السينمائية التي قدّمت الكثير للفن العربي، حيث أوجد بمسيرته مكاناً داخل ذاكرة كل مُشاهد للسينما والدراما العربية".
 
بدوره، أعرب فهمي عن سعادته بالتكريم، الذى لا يعتبر احتفالاً بالأفلام فحسب، بل إنه أيضاً يحتفى بالفنانين الذين يصنعونها.
 
وأكد فهمى أنه يعتز كثيراً بدولة المغرب وتطور الحركة السينمائية بها، وتطلعه لمقابلة جمهور المدينة والحديث معهم حول مسيرته السينمائية، مشيراً إلى أنه صور عدداً من الأفلام هناك على مدار رحلته منها على سبيل المثال فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي".

المصدر: ae24
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