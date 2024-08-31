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فنون ومشاهير
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
Lebanon 24
31-08-2024
|
04:18
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كشفت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي انه بسبب المرض ابتعدت فترة عن الغناء.
وأعلنت مقدسي في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية رابعة الزيات انها أصيب بفيروس غريب لمدة عام كامل لم يستطع الأطباء تحديد نوعه وهو فيروس جديد سبب لها حرارة مرتفعة وأوجاع جسدية ونفسية.
وقالت نيللي: خلال هذه الفترة ابتعدت عن كل شيء عن الفن والحياة الاجتماعية وكنت شبه مدمرة نفسيا وجسديا، مشيرة إلى انها تخطت هذه المرحلة الصعبة من خلال ايمانها بالله وقوتها.
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