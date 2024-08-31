موقف إنساني نادر... تامر حسني يوقف تصوير فيلمه لإنقاذ فتاة

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في موقف إنساني نادر، أظهر النجم المصري تامر حسني جانبًا آخر من شخصيته، عندما توقف عن تصوير فيلمه الجديد "ريستارت" لإنقاذ فتاة تعرضت لموقف محرج في أثناء التصوير، وقد أثار هذا التصرف إشادة كبيرة بين العاملين في موقع التصوير والجمهور على حد سواء، إذ عكس هذا الموقف إنسانية تامر وعنايته البالغة بزملائه.فوجئ طاقم عمل فيلم "ريستارت" بتصرف غير متوقع من تامر حسني، إذ قطع التصوير فجأة، وهُرع إلى فتاة تعرضت لموقف محرج، الفتاة كانت قد اشتبكت ملابسها عن طريق الخطأ مع إحدى الآلات، ما أدى إلى نزع جزء من ملابسها، فما كان من تامر إلا أن تدخل بسرعة ودارى الفتاة بجسده، مطالبًا بوقف التصوير فورًا وإحضار ملابس جديدة لها.